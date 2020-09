Roma, investe un uomo in bicicletta e lo uccide: morto un 51enne (Di martedì 15 settembre 2020) Tragico incidente nella tarda serata di ieri, 14 settembre, a Roma, in via Guglielmo Sansoni, all’altezza del ponte della ferrovia, dove intorno alle ore 20:00 un uomo di 69 anni, alla guida di una Fiat 500, ha investito un uomo di 51 a bordo di una bicicletta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le Pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi. Il ciclista, in condizioni disperate, è stato caricato in ambulanza per essere trasportato al pronto soccorso, ma è deceduto dopo pochi minuti dal trasporto in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020) Tragico incidente nella tarda serata di ieri, 14 settembre, a, in via Guglielmo Sansoni, all’altezza del ponte della ferrovia, dove intorno alle ore 20:00 undi 69 anni, alla guida di una Fiat 500, ha investito undi 51 a bordo di una. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le Pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale diCapitale per i rilievi. Il ciclista, in condizioni disperate, è stato caricato in ambulanza per essere trasportato al pronto soccorso, ma è deceduto dopo pochi minuti dal trasporto in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. su Il Corriere della Città.

