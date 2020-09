Raffaella Mennoia bisogno di protezione | Ricerca infinita fuori Uomini e Donne (Di martedì 15 settembre 2020) E’ il braccio destro di Maria De Filippi a Uomini e Donne ormai da molti anni. Stiamo parlando di Raffaella Mennoia, l’autrice responsabile del trono classico di Uomini e Donne che, da molto tempo, contribuisce alla nascita di tanti amori televisivi. Se c’è un’esperta di amore in Tv, dopo Maria De Filippi, è senza dubbio Raffaella Mennoia, la quale, pur essendo una donna forte, non nega il suo bisogno di protezione. Raffaella è molto determinata e attiva sui social e spesso condivide le cause in cui crede e le sue riflessioni coi follower che la seguono. Nonostante abbia un carattere deciso e dica sempre di essere uno spirito libero, ... Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020) E’ il braccio destro di Maria De Filippi aormai da molti anni. Stiamo parlando di, l’autrice responsabile del trono classico diche, da molto tempo, contribuisce alla nascita di tanti amori televisivi. Se c’è un’esperta di amore in Tv, dopo Maria De Filippi, è senza dubbio, la quale, pur essendo una donna forte, non nega il suodiè molto determinata e attiva sui social e spesso condivide le cause in cui crede e le sue riflessioni coi follower che la seguono. Nonostante abbia un carattere deciso e dica sempre di essere uno spirito libero, ...

DawkinsMisty : @Elaman58 Ma lei poi è ricorsa nuovamente al bisturi? L'avevo scambiata per Raffaella Mennoia. - misspolpette : RT @itsmwengo: Perché Sophie 18 anni ha bisogno di andare a uomini e donne per cercare l’amore, sono piena, Raffaella Mennoia devi fallire… - ehitaev : RT @itsmwengo: Perché Sophie 18 anni ha bisogno di andare a uomini e donne per cercare l’amore, sono piena, Raffaella Mennoia devi fallire… - al_ess_ia_ : Questa è stata scelta da Raffaella Mennoia che come tutti sappiamo ha devastato questo programma basta #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Mennoia Raffaella Mennoia insegue il cuore | Maratona d’amore fuori Uomini e Donne Giornal Martin Castrogiovanni si è sposato: assenti al matrimonio Belen e De Filippi

Fiori d’arancio per Martin Castrogiovanni. Lo scorso sabato 12 settembre il conduttore di Tu si que vales è convolato a nozze con la fidanzata Daniela Marzulli. Il matrimonio si è tenuto a Tre Croci, ...

Raffaella Mennoia amore ‘segreto’ | Rivelazione fuori Uomini e Donne

Lavora dietro le quinte di Uomini e Donne ed è il braccio destro di Maria De Filippi ormai da molti anni. Stiamo parlando di Raffaella Mennoia, una delle autrici del dating show e responsabile del tro ...

Alessio Sakara/ L’amore con Raffaella Mennoia lontano dal gossip e dalle telecamere

Alessio Sakara torna al timone di Tu Si Que Vales. Prosegue a gonfie vele, infatti, la storia d’amore con Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi. Alessio Sakara è pronto per una nuova s ...

Fiori d’arancio per Martin Castrogiovanni. Lo scorso sabato 12 settembre il conduttore di Tu si que vales è convolato a nozze con la fidanzata Daniela Marzulli. Il matrimonio si è tenuto a Tre Croci, ...Lavora dietro le quinte di Uomini e Donne ed è il braccio destro di Maria De Filippi ormai da molti anni. Stiamo parlando di Raffaella Mennoia, una delle autrici del dating show e responsabile del tro ...Alessio Sakara torna al timone di Tu Si Que Vales. Prosegue a gonfie vele, infatti, la storia d’amore con Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi. Alessio Sakara è pronto per una nuova s ...