Quattrozampeinfiera | alla Mostra d’Oltremare una due giorni dedicata all’universo canino

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 settembre 2020) Informazione e formazione, shopping, happy hour, picnic, musica e poi lui, Snoopy, il simpatico cucciolo di Charlie Brown. Tutto questo arriva nel fine settimana a Napoli per, la “duepet friendly”, in versione outdoor per garantire a tutti la massima sicurezza. Sabato 19 e domenica 20 settembred’Oltremare i visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno incontrare le aziende per scoprire le novità di mercato, testare e acquistare prodotti e servizi.saranno numerosissime le attività sportive, le sfilate e i giochi da provare col proprio cane per trascorrere una giornata di puro svago. “Il settore fieristico fermo da mesi coinvolge numerose realtà e ora deve ripartire. Le fiere ...