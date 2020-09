Probabili formazioni prima giornata Serie A 2020 2021

(Di martedì 15 settembre 2020) Ledelladi. Si parte sabato 19 settembre con i primi due anticipi della stagione: Fiorentina-Torino ed Hellas Verona-Roma. Poi spazio a Parma-Napoli, primo lunch match del campionato in programma alle 12:30 di domenica 20 settembre. Ostacolo Sampdoria per laJuventus di Andrea Pirlo, il Milan sfiderà il Bologna mentre l’Inter dovrà vedersela contro il Benevento ma solo il 30 settembre proprio come Atalanta e Lazio. LeFiorentina-Torino Hellas Verona-Roma Parma-Napoli Genoa-Crotone Sassuolo-Cagliari Juventus-Sampdoria Milan-Bologna Benevento-Inter mercoledì 30 settembre Udinese-Spezia mercoledì 30 ...

Probabili formazioni. Accademia (4-3-3): Picone; Airoldi, Eugenio, Tambussi, Mazzocca; Salcone, Maggi, Landi; Catania, Bonelli, Catta. Pavia (3-5-2): Sacchi; Villanova, Grillo, Procida; ...Probabili formazioni Inter Lugano: le mosse degli allenatori per l’amichevole prevista oggi, 15 settembre 2020, primo test estivo per i nerazzurri. Si accenderà solo oggi e alle ore 17.00 al Suning Tr ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giovedì sera, alle ore 20:00, a Dublino (Irlanda) si disputerà Shamrock Rovers-Milan, secondo turno preliminare di Europa League in gara secca. Come riferito dal quotidiano ...