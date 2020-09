Preside liceo Gullace: fino ad ora tutto bene (Di martedì 15 settembre 2020) Roma – “La prova del primo giorno e’ andata molto bene, c’e’ voluto uno sforzo sovrumano, che pero’ e’ stato ripagato e gli studenti hanno rispettato con ordine le misure preventive. Sinceramente ero tesissima, perche’ l’organizzazione e’ articolata e avevo paura che non funzionasse, invece e’ andato tutto bene e abbiamo anche ricevuto molte email di apprezzamento dai genitori”. È il bilancio di Alessandra Silvestri, dirigente scolastica del liceo ‘Gullace’, sulla riapertura di ieri. Se da un lato si dice molto soddisfatta della ‘prova generale’, dall’altro rimane cauta sugli sviluppi successivi, anche perche’ fino al primo ottobre la scuola ha deciso di accogliere solo le ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 settembre 2020) Roma – “La prova del primo giorno e’ andata molto, c’e’ voluto uno sforzo sovrumano, che pero’ e’ stato ripagato e gli studenti hanno rispettato con ordine le misure preventive. Sinceramente ero tesissima, perche’ l’organizzazione e’ articolata e avevo paura che non funzionasse, invece e’ andatoe abbiamo anche ricevuto molte email di apprezzamento dai genitori”. È il bilancio di Alessandra Silvestri, dirigente scolastica del’, sulla riapertura di ieri. Se da un lato si dice molto soddisfatta della ‘prova generale’, dall’altro rimane cauta sugli sviluppi successivi, anche perche’al primo ottobre la scuola ha deciso di accogliere solo le ...

Distanziamento, mascherina e una grande emozione. È così che è iniziato ieri, 14 settembre, il primo giorno di scuola per i circa 250 iscritti al primo anno del liceo statale “Orazio”, nel quartiere M ...

Com'è andato il primo giorno di scuola post-lockdown, secondo chi c'era

Ieri per 5,6 milioni di studenti è suonata la prima campanella. Tra mascherine, banchi monoposto in ritardo e difficoltà su distanziamento e ingressi contingentati, c'è ancora molto da fare. Abbiamo r ...

Scuola, in Sicilia il completamento delle supplenze entro il 18

Nel giorni di apertura della scuola, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Stefano Suraniti, ha fatto gli auguri a insegnanti, presidi, personale Ata, che «sono stati chiamati in questi mesi ...

