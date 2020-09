Massa, entrano in classe ma un'alunna è positiva: dopo mezz'ora di scuola 18 bambini e 3 maestre in quarantena (Di martedì 15 settembre 2020) A mezz'ora dal suono della campanella erano già in quarantena. E' accaduto alla scuola elementare nel comune di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara , dove, lunedì 14, diciotto allievi e tre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 settembre 2020) A'ora dal suono della campanella erano già in. E' accaduto allaelementare nel comune di Fosdinovo, in provincia diCarrara , dove, lunedì 14, diciotto allievi e tre ...

repubblica : Record a Massa, entrano in classe: ma alunna è positiva. Dopo mezz'ora tutti in quarantena - _Techetechete : Quando i temi sociali entrano a Sanremo: tra canzoni, monologhi e momenti imprevisti della storia del Festival. Sta… - SbrizzaClaudio : RT @4everAnnina: Record a Massa, entrano in classe: ma alunna è #positiva Dopo mezz'ora tutti in #quarantena Come un gatto in tangenziale… - fornarilorenzo : RT @4everAnnina: Record a Massa, entrano in classe: ma alunna è #positiva Dopo mezz'ora tutti in #quarantena Come un gatto in tangenziale… - NicolaTenerelli : RT @repubblica: Record a Massa, entrano in classe: ma alunna è positiva. Dopo mezz'ora tutti in quarantena -