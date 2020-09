Latina, tentano di entrare nel Carrefour per rubare…le birre: nei guai tre pregiudicati (Di martedì 15 settembre 2020) Verso la mezzanotte odierna, la Sala Operativa della Questura di Latina, ha ricevuto una richiesta d’intervento della Polizia, poiché, presso il supermercato “Carrefour” di Via del Lido, vi era la presenza di almeno tre persone che stavano tentando di entrare all’interno dei locali del noto esercizio commerciale. I fatti I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato la presenza di tre individui, due uomini ed una donna, i quali, alla vista della Polizia hanno tentato di raggiungere Via dell’Agora per far perdere le proprie tracce. Prontamente bloccati dai poliziotti, gli stessi hanno ammesso di aver provato ad entrare all’interno del negozio solo per prendere delle birre, non riuscendovi. I tre, tutti pregiudicati e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020) Verso la mezzanotte odierna, la Sala Operativa della Questura di, ha ricevuto una richiesta d’intervento della Polizia, poiché, presso il supermercato “” di Via del Lido, vi era la presenza di almeno tre persone che stavano tentando diall’interno dei locali del noto esercizio commerciale. I fatti I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato la presenza di tre individui, due uomini ed una donna, i quali, alla vista della Polizia hanno tentato di raggiungere Via dell’Agora per far perdere le proprie tracce. Prontamente bloccati dai poliziotti, gli stessi hanno ammesso di aver provato adall’interno del negozio solo per prendere delle, non riuscendovi. I tre, tuttie ...

Ultime Notizie dalla rete : Latina tentano Latina, tentano di entrare nel Carrefour per rubare…le birre: nei guai tre pregiudicati Il Corriere della Città Latina, armato e con la mascherina anti-Covid irrompe in banca: messo in fuga dai dipendenti

Il bandito che nel primo pomeriggio di oggi ha tentato di rapinare la filiale della Banca Popolare del Lazio, del centro commerciale Morbella a Latina, è incappato in una giornata decisamente sfortuna ...

Tenta una rapina in banca a Latina: il personale reagisce e lui scappa

Un disperato, probabilmente alle prime armi, la persona che questo pomeriggio ha tentato di mettere a segna una rapina presso il centro commerciale Morbella a Latina. Obiettivo del bandito solitario l ...

Latina, tenta di rapinare la Popolare del Lazio al Morbella, messo in fuga dai dipendenti

LATINA – Ha tentato di rapinare la Banca Popolare del Lazio al Centro Morbella, ma è sttao messo in fuga da due dipendenti. L’uomo che è entrato nell’istituto di credito intorno alle 15,30 impugnava u ...

