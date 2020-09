La lega di Call of Duty sarà su PC dal 2021

Leggi su esports247

(Di martedì 15 settembre 2020) Ladiofsi sposterà su PC a partire dal. E’ questo l’annuncio dato nella giornata di ieri da Activision, la società produttrice del gioco. Si tratta di una notizia sconvolgente per gli appassionati dato che è da sempre stato un esport solo per console. E la transizione sarà completa: tutti i match di CDL verranno giocati su PC, non rimarrà niente su console di partite ufficiali e tra professionisti. Questa decisione è stata presa per dare un vantaggio ai giocatori che potranno così scegliere tra una varietà più ampia di controller. Questo è il tweet ufficiale di Activision che conferma la notizia trapelata a partire da ieri mattina: TheSeason has officially begun. New ways to compete ...