La dittatura degli highlights ci trasforma in "tifosi occasionali" (Di martedì 15 settembre 2020) Secondo una ricerca di Microsoft la nostra capacità di attenzione media è scesa da 12 a 8 secondi, dal 2000. Siamo meno pazienti ora di quanto lo siamo mai stati. E lo sport è costretto a farci i conti. Perché la riproduzione video dei contenuti è diventata – ora più che mai – il grande link che unisce il pubblico agli eventi. E per tenere agganciata allo spettacolo una generazione abituata a vivere la realtà sullo schermo degli smartphone, in formato gif, bisogna comprimerlo, accelerarlo. Altrimenti, semplicemente, la gente si annoia. Viviamo, e sarà sempre di più così, nella dittatura degli highlights. Il punto, molto interessante, è sottolineato da un editoriale di Jonathan Liew sul Guardian. Non tutti gli sport riescono ad ...

