Embraco produrrà compressori frigo, nasce polo (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - TORINO, 15 SET - nasce un polo per la produzione di 6 milioni di compressori per frigoriferi entro il 2024 , che comprende gli stabilimenti ex Embraco di Riva di Chieri e Acc di Belluno. L'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - TORINO, 15 SET -unper la produzione di 6 milioni diperriferi entro il 2024 , che comprende gli stabilimenti exdi Riva di Chieri e Acc di Belluno. L'...

Ansa_Piemonte : Embraco produrrà compressori frigo, nasce polo. Sottosegretario Todde, piena occupazione entro fine piano #ANSA - StraNotizie : Embraco, arriva la svolta: produrrà motori per frigoriferi, nasce un polo tra Piemonte e Veneto - rep_torino : Embraco, arriva la svolta: produrrà motori per frigoriferi, nasce un polo tra Piemonte e Veneto [di OTTAVIA GIUSTET… - iconanews : Embraco produrrà compressori frigo, nasce polo - Miti_Vigliero : RT @StampaTorino: L’ex Embraco si chiamerà Italcomp: produrrà compressori per la catena del freddo -