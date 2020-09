Con 26 dosi di cocaina in auto, arrestato 59enne nel Napoletano (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Operazioni anti-droga disposte dal Comando Provinciale di Napoli nei comuni di Giugliano in Campania e Qualiano. I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti Luigi Mascitelli, 59enne di Melito di Napoli già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – alla guida della sua auto – è stato fermato in Via Arco di Sant’Antonio. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari che hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 26 dosi di cocaina già pronte per la vendita. La droga era stipata nell’auto: all’interno di un doppiofondo della bocchetta del sistema di areazione. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Operazioni anti-droga disposte dal Comando Provinciale di Napoli nei comuni di Giugliano in Campania e Qualiano. I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hannoper detenzione di sostanze stupefacenti Luigi Mascitelli,di Melito di Napoli già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – alla guida della sua– è stato fermato in Via Arco di Sant’Antonio. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari che hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 26digià pronte per la vendita. La droga era stipata nell’: all’interno di un doppiofondo della bocchetta del sistema di areazione. ...

