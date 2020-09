Claudia Lai | compagna di Nainggolan | è guarita dal cancro | ' Oggi festeggio la mia vittoria'

SkySport : Claudia Lai a un anno dalla malattia: 'Oggi festeggio la mia vittoria' - Corriere : Nainggolan, la compagna un anno dopo il cancro: «È la mia vittoria» - notizieit : Claudia Lai e il post sulla fine della malattia: 'Oggi festeggio la… - LuigiBevilacq17 : RT @SkySport: Claudia Lai a un anno dalla malattia: 'Oggi festeggio la mia vittoria' - ernestolombard5 : RT @Corriere: Nainggolan, la compagna un anno dopo il cancro: «È la mia vittoria» -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Lai

Claudia Lai, compagna del calciatore Radja Nainggolan, ha annunciato la fine della sua battaglia contro il cancro in un post pubblicato su Instagram.Aveva condiviso il dolore, le difficoltà, l’angoscia per la malattia. Adesso Claudia Lai sorride per esserseli lasciati alle spalle. La compagna di Radja Nainggolan su in Instagram ha annunciato: «Scu ...Claudia Lai, la moglie di Radja Nainggolan, su Instagram, ha dato sui social una notizia meravigliosa: ha annunciato di aver vinto la sua battaglia contro il tumore al seno, che le fu diagnosticato pi ...