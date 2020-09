A Lignano in 800 per lo stage di arti marziali 18-20 settembre 2020

(Di martedì 15 settembre 2020) Circa 700 atleti, 100 fra tecnici e referenti arbitrali, 25 discipline. Sono questi i numeri dello “nazionale di” targato Csen – Centro Sportivo Educativo Nazionale – che sarà ospitato al palazzetto dello Sport ‘Efa Village Bella Italia’ diSabbiadoro (viale Centrale 29) i prossimi 18, 19 e 20e che gode del patrocinio della presidenza del Consiglio regionale Fvg, del Comune diSabbiadoro e di Turismo Fvg. Tre intense giornate di lavoro per i partecipanti che potranno accedere ad aggiornamenti tecnici (per i maestri e arbitri) e agli esami nazionali di grado, fino al 6° dan (per gli allievi). In programma, inoltre, anche convegni sulla psicologia dello sport (con la dottoressa Marianna ...

Ultime Notizie dalla rete : Lignano 800

Udine20

I dati rispetto al 2019 sono meno negativi di quanto temuto in primavera. Lisagest ha addirittura incassato più dello scorso anno con gli ombrelloni UDINE. La stagione turistica estiva in Friuli Venez ...Trasferta all’estero per Elena Bellò. A Marsiglia, in Francia, la mezzofondista delle Fiamme Azzurre chiude con il tempo di 4:13.13 nei 1500 metri, pochi giorni dopo aver conquistato il titolo tricolo ...Giovedì 3 settembre, in Francia, l’azzurra al primo test stagionale sulla distanza dopo il personale e il titolo italiano negli 800 metri. Al via la fuoriclasse britannica Reekie Un’azzurra al meeting ...