Willy, il principe di Bel Air: Will Smith mette la villa della sitcom in affitto su Airbnb (Di lunedì 14 settembre 2020) Volete passare una notte nella ricca dimora dei Banks dove è ambientato Willy, Il principe di Bel Air? Basta prenotare su Airbnb per vivere un'esperienza alla Will Smith. In concomitanza con la reunion di Willy, il principe di Bel Air, Will Smith ha deciso di mettere la faraonica dimora in cui è ambientato lo show in affitto su Airbnb. Per celebrare il 30° anniversario di Willy, Il principe di Bel Air, il divo ha unito le forze con una compagnia che si occupa di affitti per le vacanze per mettere a disposizione dei fan una porzione della celebre ...

