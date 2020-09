Vaccino Covid, si studia la soluzione spray: a breve i primi test (Di lunedì 14 settembre 2020) Vaccino per il Covid, in arrivo novità. Secondo quanto riferisce la Bbc, si starebbe studiando un nuovo metodo in spray. A breve i test Continua la ricerca per trovare il… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 14 settembre 2020)per il, in arrivo novità. Secondo quanto riferisce la Bbc, si starebbendo un nuovo metodo in. AContinua la ricerca per trovare il… L'articolo proviene da .

Agenzia_Ansa : #Pfizer, entro ottobre sapremo se vaccino #Covid funziona #ANSA #salute - MediasetTgcom24 : Covid, Arcuri: investiamo su una cura e un vaccino prodotti in Italia #domenicoarcuri - MediasetTgcom24 : Pfizer: entro ottobre sapremo se il vaccino anti-Covid funziona #Pfizer - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: Il 2020 doveva essere l’anno della sua consacrazione. #Putin invece ha perso la battaglia per la supremazia mondiale con… - Ezio021950 : Se non vuoi essere costretto a prendere un vaccino COVID-19, inizia a protestare -