Us Open, vince l'austriaco Thiem (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 14 SET - L'austriaco Dominic Thiem, n.3 al mondo, ha vinto gli US Open, il suo primo titolo del Grande Slam, ribaltando una finale mal iniziata contro il tedesco Alexander Zverev, n. Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 14 SET - L'Dominic, n.3 al mondo, ha vinto gli US, il suo primo titolo del Grande Slam, ribaltando una finale mal iniziata contro il tedesco Alexander Zverev, n.

«Ho pensato subito a tutte le volte che avevo visto i grandi giocatori lasciarsi andare a terra e guardare il cielo. Ho sempre voluto capire cosa vedessero». E così, chiuso il punto decisivo che le ha ...

Tennis, Us Open: Dominic Thiem vince il suo primo titolo

Il numero tre del mondo Dominic Thiem, austriaco, ha vinto gli U.S. Open, il suo primo titolo, recuperando una pessima partenza in finale contro il n. 7, il tedesco Alexander Zverev. Thiem ha perso ma ...

