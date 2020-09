Spezia | le prime gare in Serie A al ‘Manuzzi’ di Cesena | ora è ufficiale

(Di lunedì 14 settembre 2020) La notizia era nell’aria, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: logiocherà lepartite casalinghe della prossimaA allo stadio Dino Manuzzi di. La scelta è conseguenza dei lavori in corso allo stadio Alberto Picco, che sono incentrati sull’adeguamento della struttura per la massima categoria. Il club ligure, dopo la notifica della LegaA arrivata in giornata, spera di poter tornare al Picco entro il 1° novembre 2020, quando al Picco dovrebbe arrivare la Juventus di Andrea Pirlo.

