Scuola, Gori: "Avvio senza particolari criticità, abituati a fare cose per bene" (Di lunedì 14 settembre 2020) Bergamo, 14 set. - (Adnkronos) - "Primo giorno di Scuola senza particolari criticità in città, a Bergamo: lo scaglionamento degli ingressi in classe, con molti studenti in entrata a Scuola alle 10 del mattino, ha consentito di ridurre la pressione sul trasporto pubblico, che nel frattempo è stato rinforzato con più corse, e di garantire il rispetto delle disposizioni anti Covid-19". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, descrivendo il primo giorno di Scuola della città italiana più colpita dalla pandemia. "A Bergamo siamo abituati a fare le cose per bene, e così mi pare sia stato anche in questa occasione. L'Ufficio scolastico ...

Gori e la scuola: tutti facciano la propria parte «Rispettate le regole, il rientro aumenterà i contagi»

Un lungo post su Fb per augurare un buon inizio. Giorgio Gori scrive ai giovani bergamaschi per l’avvio della scuola: «Domani (lunedì 14 settembre, ndr) anche a Bergamo riaprono le scuole, dopo più di ...

