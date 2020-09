Scuola, cos'è il 'metodo Cuba' dei banchi (Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - Tutto nasce dall'ironia dei social: una foto che ritraeva i bambini di Cuba seduti in modo alternato sul lato lungo e sul lato corto del banco da due posti. La soluzione 'a risparmio' per mantenere il distanziamento fra alunni adottata nell'isola caraibica era diventata, in Italia, il modo per polemizzare sul bando di gara europeo per oltre 2 milioni di banchi indetto dal commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri. "A Cuba fanno così", postavano i meme con la foto diventata virale, mentre si faceva - a metà agosto - lunga e costosa la trafila per acquistare le nuove dotazioni nelle scuole italiane. Non ultima la difficoltà di distribuire i banchi monoposto o con le rotelle - una volta acquistati, ad un costo medio fino a 300 euro - in tutte le scuole che ne facessero ... Leggi su agi (Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - Tutto nasce dall'ironia dei social: una foto che ritraeva i bambini diseduti in modo alternato sul lato lungo e sul lato corto del banco da due posti. La soluzione 'a risparmio' per mantenere il distanziamento fra alunni adottata nell'isola caraibica era diventata, in Italia, il modo per polemizzare sul bando di gara europeo per oltre 2 milioni diindetto dal commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri. "Afanno così", postavano i meme con la foto diventata virale, mentre si faceva - a metà agosto - lunga e costosa la trafila per acquistare le nuove dotazioni nelle scuole italiane. Non ultima la difficoltà di distribuire imonoposto o con le rotelle - una volta acquistati, ad un costo medio fino a 300 euro - in tutte le scuole che ne facessero ...

Un contesto nettamente in controtendenza rispetto alle dichiarazioni trionfalistiche della maggioranza M5s e che sicuramente ci dà un quadro più realistico di cosa stia realmente accadendo in molti ...

In Toscana ritorno sui banchi di scuola per 500 mila studenti

Firenze, 14 set. (askanews) - Ritorno sui banchi di scuola per oltre 500 mila studenti toscani. Un ritorno che segna l'inizio di una nuova fase, dopo mesi molto complicati. Come sottolinea anche l'ass ...

