Qualificazioni maschili Internazionali BNL d’Italia 2020, il tabellone: 13 azzurri al via (Di lunedì 14 settembre 2020) E’ stato reso noto il tabellone ufficiale delle Qualificazioni maschili agli Internazionali BNL d’Italia 2020. A giocarsi l’approdo nel main draw saranno addirittura tredici italiani, una vera e propria pattuglia con l’obiettivo di portare al tabellone principale il maggior numero di giocatori di casa al Foro Italico. Tanti nomi di spicco, assisteremo a un importante antipasto in vista dei match più prestigiosi della prossima settimana. TERZO TURNO (1) Sandgren vs (9) Sousa Kopfer vs Kukushkin Kovalik vs Cecchinato (WC) Musetti b. Zeppieri 6-1 5-7 6-3 Dzumhur vs Coria Bagnis vs (11) M.Ymer Martinez b. Martin 6-3 6-2 Davidovich Fokina b. (15) Moutet 6-1 6-2 SECONDO TURNO (1) Sandgren b. Popyrin 6-7(6) 6-4 6-2 (9) Sousa b. Ivashka 6-4 7-6(3) Koepfer b. (2) ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) E’ stato reso noto ilufficiale delleagliBNL d’Italia. A giocarsi l’approdo nel main draw saranno addirittura tredici italiani, una vera e propria pattuglia con l’obiettivo di portare alprincipale il maggior numero di giocatori di casa al Foro Italico. Tanti nomi di spicco, assisteremo a un importante antipasto in vista dei match più prestigiosi della prossima settimana. TERZO TURNO (1) Sandgren vs (9) Sousa Kopfer vs Kukushkin Kovalik vs Cecchinato (WC) Musetti b. Zeppieri 6-1 5-7 6-3 Dzumhur vs Coria Bagnis vs (11) M.Ymer Martinez b. Martin 6-3 6-2 Davidovich Fokina b. (15) Moutet 6-1 6-2 SECONDO TURNO (1) Sandgren b. Popyrin 6-7(6) 6-4 6-2 (9) Sousa b. Ivashka 6-4 7-6(3) Koepfer b. (2) ...

sportface2016 : Qualificazioni maschili #InternazionaliBNLdItalia 2020: #Zeppieri inarrestabile, #Marcora costretto al ritiro - TennisWebMag : Oggi a Roma cinque italiani in gara nel secondo turno delle qualificazioni maschili e femminili. Tra gli uomini son… - flamminiog : RT @federtennis: 6?? italiane e 1??4? italiani sono pronti a lottare sui campi del Foro Italico per conquistare un posto nel main draw degl… - Ubitennis : ATP Roma, il tabellone delle qualificazioni maschili: 14 italiani al via - federtennis : 6?? italiane e 1??4? italiani sono pronti a lottare sui campi del Foro Italico per conquistare un posto nel main dr… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni maschili Roma, qualificazioni maschili: un sogno per 13 Tiscali.it Tennis, i risultati dei tornei al Forum e al Maretennis

FORLI’. Primi match nel 1° torneo nazionale di 3° maschile del Forum Tennis Forlì, il trofeo “Centro Dentale M2” dotato ...

Pallavolo: U 18 Maschile, Italia campione d’Europa

Con il 3-0 inflitto alla Rep. Ceca nella finale di Lecce, l’Italia conquista l’oro. Tra i medagliati anche Ranieri Truocchio, ex Avis Volley Pistoia Sul trono d’Europa! Termina nel migliore dei modi i ...

FORLI’. Primi match nel 1° torneo nazionale di 3° maschile del Forum Tennis Forlì, il trofeo “Centro Dentale M2” dotato ...Con il 3-0 inflitto alla Rep. Ceca nella finale di Lecce, l’Italia conquista l’oro. Tra i medagliati anche Ranieri Truocchio, ex Avis Volley Pistoia Sul trono d’Europa! Termina nel migliore dei modi i ...