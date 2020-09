Omicidio Willy, ecco come sono stati accolti in carcere i fratelli Bianchi (Di lunedì 14 settembre 2020) I fratelli Gabriele e Marco Bianchi, così come Mario Pincarelli, in carcere con l’accusa di Omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte, hanno chiesto di prolungare l’isolamento a cui sono sottoposti attualmente per via delle norme anti-covid. I tre devono rimanere per 14 giorni in celle diverse nel carcere di Rebibbia. Ma, scrive il Messaggero, l’isolamento potrebbe continuare dopo che i legali hanno chiesto al giudice e ai vertici del Dap, la Penitenziaria, di tenere conto delle circostanze dell’arresto e dei rischi connessi, per tutelare l’incolumità dei loro assistiti “che hanno diritto a una giusta detenzione”. Ora i due si trovano in isolamento causa Covid: (Continua...) ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 14 settembre 2020) IGabriele e Marco, cosìMario Pincarelli, incon l’accusa divolontario per la morte diMonteiro Duarte, hanno chiesto di prolungare l’isolamento a cuisottoposti attualmente per via delle norme anti-covid. I tre devono rimanere per 14 giorni in celle diverse neldi Rebibbia. Ma, scrive il Messaggero, l’isolamento potrebbe continuare dopo che i legali hanno chiesto al giudice e ai vertici del Dap, la Penitenziaria, di tenere conto delle circostanze dell’arresto e dei rischi connessi, per tutelare l’incolumità dei loro assistiti “che hanno diritto a una giusta detenzione”. Ora i due si trovano in isolamento causa Covid: (Continua...) ...

Non si placa la polemica tra Fedez e alcuni esponenti della destra. Il post condiviso da Chiara Ferragni in cui si poneva l'accento sulla cultura fascista dominante ha scatenato la polemica e attirato ...

Gabriele e Marco Bianchi sono i fratelli accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne morto a Colleferro (Roma) nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Stando a quanto raccontato da Il Me ...

