Omicidio Willy, a Rebibbia sputi e insulti contro gli indagati: "Non vi vogliamo" (Di lunedì 14 settembre 2020) I legali dei fratelli Bianchi e di Pincarelli hanno presentato un ricorso al tribunale del riesame. Urla e sputi contro di loro nel carcere di Rebibbia, si valuta di mantenerli in isolamento anche dopo la quarantena Hanno fatto ricorso al Riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere Mario e Massimiliano Pica, i legali dei … L'articolo Omicidio Willy, a Rebibbia sputi e insulti contro gli indagati: "Non vi vogliamo" NewNotizie.it.

