Numeri più clementi per la Campania: 90 nuovi positivi (ma i tamponi sono la metà di ieri) (Di lunedì 14 settembre 2020) I Numeri del bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania oggi sono decisamente più clementi. I nuovi casi di positività al Covid sono 90 (di cui 10 legati ai rientri dalle vacanze). Anche se sono stati pochissimi i tamponi effettuati: 2.845 (ieri erano stati 4236). In Italia il trend sembra in diminuzione, con +1.008 casi rispetto a ieri (quando erano stati +1.458). Anche in questo caso, tuttavia, i tamponi sono stati molto pochi rispetto ai giorni precedenti: solo 45.309 (ieri erano stati 72.143 e il giorno prima 92.706). sono 14 le vittime nelle ultime 24 ore, il doppio di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) Idel bollettino dell’Unità di Crisi della Regioneoggidecisamente più. Icasi dità al Covid90 (di cui 10 legati ai rientri dalle vacanze). Anche sestati pochissimi ieffettuati: 2.845 (erano stati 4236). In Italia il trend sembra in diminuzione, con +1.008 casi rispetto a(quando erano stati +1.458). Anche in questo caso, tuttavia, istati molto pochi rispetto ai giorni precedenti: solo 45.309 (erano stati 72.143 e il giorno prima 92.706).14 le vittime nelle ultime 24 ore, il doppio di ...

VoltItalia : Si afferma che l'Italia sia il paese con più parlamentari nell'UE. Come possiamo, però, paragonare i numeri di: r… - OfficialASRoma : Il 7 settembre del 1935 nasceva Pedro Manfredini, detto Piedone, uno dei più grandi attaccanti della storia giallor… - napolista : Numeri più clementi per la Campania: 90 nuovi positivi (ma i tamponi sono la metà di ieri) Nella nostra regione si… - AndreaTassinar1 : @Dami92Damiano Purtroppo siamo destinati a prenderlo tutti.. chi in modo più aggressivo e chi meno... però io legge… - myfairyqueenx : Nel giro di una settimana mi hanno chiamato 3 numeri di telefono da ogni parte d'italia che sono truffe, non ho ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Numeri più Grafico | La Juventus è la squadra più tifata d'Italia, seguono Milan e Inter Calcioblog.it