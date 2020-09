Naya Rivera, nuove rivelazioni sulla morte: “Chiese aiuto prima di annegare” (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono passati quasi due mesi e mezzo dall’8 luglio 2020, giorno in cui l’attrice di Glee Naya Rivera è morta annegata nel lago Piru in California, sotto gli occhi del figlioletto di 4 anni, in quello che doveva essere un giorno di festa per entrambi e che si è trasformato in una tragedia. Da allora, l’inchiesta per stabilire le cause esatte della morte non si è mai fermata e ogni volta emergono nuovi e drammatici particolari sull’incidente. Gli ultimi, emergono dall’ultimo rapporto sull’autopsia dell’attrice di “Glee” Naya Rivera: secondo quanto riporta la Nbc, la donna avrebbe alzato il braccio e avrebbe chiesto aiuto mentre annegava nel lago Piru dove ha perso la vita, sotto gli occhi del figlio Josey. Una volta ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono passati quasi due mesi e mezzo dall’8 luglio 2020, giorno in cui l’attrice di Gleeè morta annegata nel lago Piru in California, sotto gli occhi del figlioletto di 4 anni, in quello che doveva essere un giorno di festa per entrambi e che si è trasformato in una tragedia. Da allora, l’inchiesta per stabilire le cause esatte dellanon si è mai fermata e ogni volta emergono nuovi e drammatici particolari sull’incidente. Gli ultimi, emergono dall’ultimo rapporto sull’autopsia dell’attrice di “Glee”: secondo quanto riporta la Nbc, la donna avrebbe alzato il braccio e avrebbe chiestomentre annegava nel lago Piru dove ha perso la vita, sotto gli occhi del figlio Josey. Una volta ...

