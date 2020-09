Le relazioni difettose – «Sono l’eterna seconda: e se la difettosa fossi io?» (Di lunedì 14 settembre 2020) Ciao Ester, Eccomi qua, anche io con una relazione difettosa, o forse quella difettosa Sono io. Sono una ragazza di 30 anni, indipendente, ambiziosa e che sa il fatto suo e il suo valore nella vita e nel lavoro che sto intraprendendo. Sto cercando di costruirmi una carriera. Viaggio tanto, ho un giro di amicizie fantastiche, tanti interessi e una famiglia che mi ama e mi supporta in tutto quello che faccio. Le relazioni amorose però, per un certo verso, non Sono il mio forte. Ti faccio una premessa, ho perso mia madre quando avevo 10 anni e mio padre a 19. Genitori che ho amato/amo alla follia. In particolare mio padre. Un uomo che ad oggi, con un po’ di complesso di Elettra, vedo perfetto e inarrivabile. Un padre che però mi ha insegnato che non avrei ... Leggi su iodonna (Di lunedì 14 settembre 2020) Ciao Ester, Eccomi qua, anche io con una relazione, o forse quellaio.una ragazza di 30 anni, indipendente, ambiziosa e che sa il fatto suo e il suo valore nella vita e nel lavoro che sto intraprendendo. Sto cercando di costruirmi una carriera. Viaggio tanto, ho un giro di amicizie fantastiche, tanti interessi e una famiglia che mi ama e mi supporta in tutto quello che faccio. Leamorose però, per un certo verso, nonil mio forte. Ti faccio una premessa, ho perso mia madre quando avevo 10 anni e mio padre a 19. Genitori che ho amato/amo alla follia. In particolare mio padre. Un uomo che ad oggi, con un po’ di complesso di Elettra, vedo perfetto e inarrivabile. Un padre che però mi ha insegnato che non avrei ...

MarcelloUbik : RT @esterviola: non è decidere tra Lila e Lenù, è che siamo tutti il Nino Sarratore di qualcuno ?@IOdonna? - claire_cocteau : Fare la cosa giusta è una fatica bestiale. Rinunciare a certi amori sciancati vuol dire che stai scegliendo il megl… - BesozziMarta : RT @esterviola: non è decidere tra Lila e Lenù, è che siamo tutti il Nino Sarratore di qualcuno ?@IOdonna? - IOdonna : Le relazioni difettose – Il Gran Seduttore, istruzioni per l’uso - LauraAluisi : 'Non sei tu e non sono neanche io, è Platone'. Ecco, fidiamoci di Platone e di @esterviola. -

