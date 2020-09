La scuola riapre anche a Codogno, in arrivo le mascherine bio (Di lunedì 14 settembre 2020) Una delle località finite al centro dell’epidemia di Covid vede tornare i suoi ragazzi a scuola. Oltre 4mila studenti sono tornati tra i banchi. Le scuole nella località del Lodigiano sono chiuse dallo scorso 22 febbraio. anche per Codogno, quella odierna sarà una giornata a dir poco particolare. Sarà senza dubbio una giornata di festa, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 settembre 2020) Una delle località finite al centro dell’epidemia di Covid vede tornare i suoi ragazzi a. Oltre 4mila studenti sono tornati tra i banchi. Le scuole nella località del Lodigiano sono chiuse dallo scorso 22 febbraio.per, quella odierna sarà una giornata a dir poco particolare. Sarà senza dubbio una giornata di festa, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : scuola riapre Scuola riapre, prima campanella per 5,6 milioni Adnkronos Ripresa delle scuole, Canelli scrive agli studenti: “Vi chiedo di rispettare le normative di sicurezza”

Domani – 14 settembre – dopo quasi sette mesi riaprono le scuole tra incertezze e non poche preoccupazioni e il sindaco di Novara Alessandro Canelli ha voluto mandare un messaggio a tutti gli studenti ...

Coronavirus, Arcuri “Investiamo su cura e vaccino prodotti in Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ un giorno di festa. Significa che il lockdown è davvero finito. Che la nostra comunità ha riconquistato la libertà più importante. La scuola è istruzione e socialità”. Così, in ...

