Golf: Safeway Open, Cink ritorna al successo dopo 11 anni (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 14 SET - A 11 anni dal trionfo nell'Open Championship Stewart Cink torna al successo e festeggia l'impresa al Safeway Open di Golf, primo torneo del PGA Tour 2020-2021. A Napa, in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 14 SET - A 11dal trionfo nell'Championship Stewarttorna ale festeggia l'impresa aldi, primo torneo del PGA Tour 2020-2021. A Napa, in ...

Sono passati 11 anni per ritornare a vederlo in vetta a un torneo, ma alla fine anche l’attesa più lunga è giunta al termine. All’età di 47 anni, Stewart Cink torna al successo, dopo quello spettacola ...

Safeway Open, una vetta per tre in California

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Equilibrio e spettacolo al Safeway Open di golf, primo evento del PGA Tour 2020-2021. A Napa, in California, a un giro dal termine del torneo che precede lo US Open (17-20 sett ...

