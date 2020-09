Gabriel Garko | Adua Del Vesco | oggi | età | fidanzate | vita privata

Leggi su blogo

(Di lunedì 14 settembre 2020) Attore ed ex modello,è nato il 12 luglio 1972 a Torino (ha 48 anni). Il suo vero nome è DarioOliviero. Il nome d'arte l'ha scelto per ammirazione nei confronti dell'attore Gianni, ma anche per l'assonanza con il cognome della madre, Garchio.Ha debuttato nel mondo dello spettacolo come modello. Nel 1991 ha vinto il titolo di Il Più Bello d'Italia. Nel 1995 è sbarcato nel mondo dei fotoromanzi con il regista Roberto Rocco, che poi l'ha diretto anche in tv. Il debutto sul piccolo schermo è avvenuto nel 1996 con la miniserie tv La signora della città. La grande popolarità è arrivata con Il Bello delle Donne e con le fiction Mediaset (L'Onore e il Rispetto, Io ti Assolvo, Il Peccato e la Vergogna). Al cinema è apparso ne Le Fate ...