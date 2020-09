Covid-19, Berlusconi dimesso: “La prova più dura della mia vita” (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19, Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. L’incubo è finito e il politico ironizza: “Anche questa volta l’ho scampata, ma è stata dura”. Incubo finito per Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Ricoverato nella notte dello scorso 3 settembre per una polmonite … L'articolo Covid-19, Berlusconi dimesso: “La prova più dura della mia vita” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 settembre 2020)-19, Silvioè statodall’ospedale San Raffaele di Milano. L’incubo è finito e il politico ironizza: “Anche questa volta l’ho scampata, ma è stata”. Incubo finito per Silvio: il leader di Forza Italia è statodall’ospedale San Raffaele di Milano. Ricoverato nella notte dello scorso 3 settembre per una polmonite … L'articolo-19,: “Lapiùmia vita” proviene da www.inews24.it.

Corriere : Berlusconi dimesso in mattinata dal San Raffaele di Milano - Adnkronos : #Covid, Vauro: '#Berlusconi migliora e #Briatore sta bene, ma il barman intubato?' - msgelmini : Auguri al Presidente @berlusconi, grande combattente che mentre ha continuato a lavorare per il Paese e per… - GibelliTiziana : Presidente @berlusconi grazie per l’appello forte a tenere alta la guardia sul #Covid_19 ???? e #BENTORNATO! Ora però… - Latrinaeuropa : RT @andiamoviaora: Il Covid, come sapevamo, è curabile, il Governo ne prenda atto! -