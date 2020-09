Com' è andata la riapertura delle scuole con la paura del virus

Leggi su agi

(Di lunedì 14 settembre 2020) Con emozione e un po' di ansia oltre 5 milioni e 600 mila studenti e studentesse sono tornati a scuola oggi in 13 regioni per la ripresa dell'attività didattica. In totale saranno 8,3 milioni, quando rientreranno tutti. Una ripresa che; filata via abbastanza 'liscia' ma i nodi sul tappeto restano numerosi, dalla consegna dei nuovi banchi che marcia lenta, agli organici non coperti, agli spazi ridotti, alle mascherine che non sempre ci sono o non vengono indossate correttamente. "Questo sarà un anno complesso", ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che nel pomeriggio ha inaugurato l'anno scolastico a Vo' Euganeo assieme al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Ma abbiamo lavorato tanto e costruito una strategia di prevenzione che funzionerà, se ognuno farà responsabilmente la propria parte". Anche ...