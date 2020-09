Casaleggio porta via il pallone: «Eletti non pagano, riduciamo i servizi su Rousseau» (Di lunedì 14 settembre 2020) È esplosa la Supernova. Il M5S, ormai completamente trasformatosi in partito, rischia di perdere per sempre la sua piattaforma Rousseau. Davide Casaleggio, oggi, ha mandato una mail a tutti gli iscritti per annunciare una notizia che ha del clamoroso: Rousseau riduce servizi perché i parlamentari e gli Eletti in genere del M5S non pagano le mensilità dovute per il funzionamento della piattaforma che, adesso, avrebbe costi non più sostenibili. LEGGI ANCHE > Perché non si potrà mai votare online? Rousseau riduce servizi perché gli Eletti non pagano 300 euro «Ti scrivo per comunicarti che, a causa delle protratte e gravi morosità di diversi ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 settembre 2020) È esplosa la Supernova. Il M5S, ormai completamente trasformatosi in partito, rischia di perdere per sempre la sua piattaforma. Davide, oggi, ha mandato una mail a tutti gli iscritti per annunciare una notizia che ha del clamoroso:riduceperché i parlamentari e gliin genere del M5S nonle mensilità dovute per il funzionamento della piattaforma che, adesso, avrebbe costi non più sostenibili. LEGGI ANCHE > Perché non si potrà mai votare online?riduceperché glinon300 euro «Ti scrivo per comunicarti che, a causa delle protratte e gravi morosità di diversi ...

