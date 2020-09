Calciomercato Sassuolo – Affari e trattative 14 settembre (Di lunedì 14 settembre 2020) Nuova settimana di trattative concitate anche per il Sassuolo, che prima di investire su nuovi profili, dovrà occuparsi di dirottare calciatori giovani o fuori dal progetto. Goldaniga, ritorno al Genoa Nelle ultime ore si è concretizzato l’accordo che riporterà Edoardo Goldaniga alla corte del Genoa, dove ha già militato la scorsa stagione con la formula del prestito. Sky sport rileva che il difensore ritornerà in liguria per vestire di nuovo la maglia del grifone con la medesima formula, con la possibilità di riscattarlo al termine della prossima stagione. Corte del Parma su Scamacca Molto quotato, l’attaccante Gianluca Scamacca, di ritorno dopo la buona stagione disputata con la maglia dell’Ascoli ma di proprietà del Sassuolo, molto difficilmente ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020) Nuova settimana diconcitate anche per il, che prima di investire su nuovi profili, dovrà occuparsi di dirottare calciatori giovani o fuori dal progetto. Goldaniga, ritorno al Genoa Nelle ultime ore si è concretizzato l’accordo che riporterà Edoardo Goldaniga alla corte del Genoa, dove ha già militato la scorsa stagione con la formula del prestito. Sky sport rileva che il difensore ritornerà in liguria per vestire di nuovo la maglia del grifone con la medesima formula, con la possibilità di riscattarlo al termine della prossima stagione. Corte del Parma su Scamacca Molto quotato, l’attaccante Gianluca Scamacca, di ritorno dopo la buona stagione disputata con la maglia dell’Ascoli ma di proprietà del, molto difficilmente ...

Glongari : #Sassuolo: se si dovesse concretizzare l’addio di #Rogerio che piace molto al #Newcastle #NUFC un nome gradito in e… - AVandelli : RT @andreatakeapill: Calciomercato Sassuolo, nuove voci su Leon Dajaku. Ma un club è in pole - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Mercato Juve: il Sassuolo fissa il prezzo di Boga - TUTTOJUVE_COM : Mercato Juve: il Sassuolo fissa il prezzo di Boga - sportli26181512 : Sassuolo, infortunio muscolare per Locatelli: le sue condizioni: Manuel Locatelli, obiettivo di mercato della Juven… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Calciomercato Sassuolo: Ricci-Fiorentina non si chiude, neroverdi in fila Sassuolonews.net Calendario Serie A calcio, prima giornata: programma, orari, tv, guida Sky e DAZN

Siamo sempre più vicini al via della Serie A 2020/2021 di calcio, che partirà questo fine settimana con tutte e venti le formazioni impegnate, in un programma che prenderà il via sabato 19 settembre, ...

Genoa, preso Badelj: accordo con la Lazio. Anche Pjaca fra gli obiettivi

Rossoblù scatenati. Accordo raggiunto con i biancocelesti per il centrocampista croato, che firmerà un triennale. In arrivo anche Goldaniga dal Sassuolo, Caso dall'Arezzo e Melegoni dall'Atalanta. Uff ...

Siamo sempre più vicini al via della Serie A 2020/2021 di calcio, che partirà questo fine settimana con tutte e venti le formazioni impegnate, in un programma che prenderà il via sabato 19 settembre, ...Rossoblù scatenati. Accordo raggiunto con i biancocelesti per il centrocampista croato, che firmerà un triennale. In arrivo anche Goldaniga dal Sassuolo, Caso dall'Arezzo e Melegoni dall'Atalanta. Uff ...