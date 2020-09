Borini, finalmente il diploma: 7 in matematica ma… 6 in educazione fisica per colpa della pallavolo (Di lunedì 14 settembre 2020) Fabio Borini ce l'ha fatta. finalmente il diploma da geometra. Il primo passo per realizzare il suo sogno, quello di iscriversi alla facoltà di Architettura, è stato compiuto. Dopo le vicende che hanno visto il suo esame di maturità essere più volte rimandato a causa dei suoi impegni col calcio e alle note problematiche legate al coronavirus, l'esterno italiano è riuscito a chiudere un primo cerchio di studi con la votazione di 65/100. Come riporta il Corriere della Sera, curiosa anche la modalità con la quale il calciatore, la scorsa stagione al Verona, ha portato a termine il suo percorso.Borini: 7 in matematica e 6 in educazione fisicacaption id="attachment 968645" align="alignnone" width="506" ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 settembre 2020) Fabioce l'ha fatta.ilda geometra. Il primo passo per realizzare il suo sogno, quello di iscriversi alla facoltà di Architettura, è stato compiuto. Dopo le vicende che hanno visto il suo esame di maturità essere più volte rimandato a causa dei suoi impegni col calcio e alle note problematiche legate al coronavirus, l'esterno italiano è riuscito a chiudere un primo cerchio di studi con la votazione di 65/100. Come riporta il CorriereSera, curiosa anche la modalità con la quale il calciatore, la scorsa stagione al Verona, ha portato a termine il suo percorso.: 7 ine 6 incaption id="attachment 968645" align="alignnone" width="506" ...

