Vasco Rossi | “Gallo” interrompe il concerto e finisce in ospedale | shock per i fan

Leggi su chenews

(Di domenica 13 settembre 2020) Momenti di vero dramma aldel bassista di, “Gallo, prima l’interruzione dei carabinieri poi la corsa in: cosa è successo? Fonte Instagram – @Sabato 12 settembre 2020 era prevista una serata di Claudio Golinelli inseme al Gallo Team a Priverno, in provincia di Latina. Tuttavia, un improvviso malore ha interrotto la serata e il bassista è finito in. Prima l’interruzione dei carabinieri, poi la corsa ine il trapianto: ecco cosa è successo., “Gallo”inFoto: Instagram ...