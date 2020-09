Sporting Lisbona-Napoli, i convocati di Gattuso: Milik ancora escluso (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSporting Clube-Napoli, questa sera a Lisbona alle ore 20.30 per la quarta amichevole stagionale degli azzurri. Ieri durante la seduta di allenamento Malcuit, Llorente e Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Lobotka ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento. Allenamento personalizzato anche per Mario Rui in palestra a seguito di un trauma contusivo subito nel match contro il Pescara. I convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoClube-, questa sera aalle ore 20.30 per la quarta amichevole stagionale degli azzurri. Ieri durante la seduta di allenamento Malcuit, Llorente e Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Lobotka ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento. Allenamento personalizzato anche per Mario Rui in palestra a seguito di un trauma contusivo subito nel match contro il Pescara. I: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sscnapoli : ?? Napoli-Pescara ?? Oggi ore 18:00 ?? In pay-per-view su @SkySport al prezzo di € 5,99 ?? @Sporting_CP - Napoli ?? D… - sscnapoli : ?? Napoli-Pescara ?? Venerdì 11 settembre ore 18:00 ?? In pay-per-view su @SkySport al prezzo di € 5,99 ?? Sporting… - siesto_dino : RT @RafAuriemma: Alle 10 il @sscnapoli partirà da #Capodichino per raggiungere #Lisbona e giocare stasera contro il @Sporting_CP la quarta… - 100x100Napoli : Ultima amichevole del #Napoli con in palio un trofeo - sportli26181512 : Napoli, stasera c'è lo Sporting Lisbona: Gattuso lascia a casa Milik, c'è Koulibaly: Amichevole dal sapore europeo… -