Mika ed Andreas Dermanis | i due desiderano un figlio

Leggi su bloglive

(Di domenica 13 settembre 2020) Dopo anni di relazione,edvorrebbero fare un passo importante: il desiderio è unUno degli artisti più amati nel panorama italiano ed internazionale è senza dubbio. Il cantante libanese e naturalizzato britannico, dopo aver fatto coming out dieci anni fa, si è fidanzato con. I due ora vorrebbero fare un passo importante nella loro relazione, ovvero adottare un. Più volteha dichiarato di desiderato un bambino con il suo compagno di vita, purtroppo la burocrazia al momento non lo consente. Chissà che un giorno sarà possibile per i due diventare genitori. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anna Tatangelo ...