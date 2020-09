Lunedì 14 settembre si torna a scuola. il videomessaggio di Giuseppe Conte (Di domenica 13 settembre 2020) Lunedì 14 settembre si torna a scuola. il videomessaggio di Giuseppe Conte Per il primo giorno di scuola 2020 il rientro è previsto il 14 settembre. La prova generale per il primo giorno di scuola 2020 si è avuta già il 1° settembre 2020 con il recupero degli apprendimenti. Un rientro in sicurezza seguendo le regole anti-contagio da COVID-19 che tutti sono tenuti a rispettare. Certo, il 14 settembre saranno molti di più gli alunni che rientreranno per poi completare il quadro il 24 quando si tornerà in classe anche nelle regioni che hanno posticipato il primo giorno di scuola. Leggi su udine20 (Di domenica 13 settembre 2020) Lunedì 14si. ildiPer il primo giorno di2020 il rientro è previsto il 14. La prova generale per il primo giorno di2020 si è avuta già il 1°2020 con il recupero degli apprendimenti. Un rientro in sicurezza seguendo le regole anti-contagio da COVID-19 che tutti sono tenuti a rispettare. Certo, il 14saranno molti di più gli alunni che rientreranno per poi completare il quadro il 24 quando si tornerà in classe anche nelle regioni che hanno posticipato il primo giorno di

antoclerici : Un bella addormentata nel bosco a modo mio?? #esempremezzogiorno da lunedi 28 settembre ore 12 @RaiUno - UniLUISS : Da lunedì 14 settembre, #Luiss ritorna con le lezioni in presenza. I Campus sono pronti ad accogliere le studentess… - g_brescia : Oggi in piazza a #Bari per il #votasì day ?????????? Domenica 20 e lunedì 21 settembre tocca a te fare la storia Il vi… - maxxtallica : RT @elisatoffoli: Eeeeei Ferrara!!! Raddoppiamo! ???????????? ??Nuova data: 22 settembre - Piazza Trento e Trieste - FERRARA I biglietti per la n… - SweetShock1 : RT @GTT_Torino: Lo sciopero è stato sospeso. Lunedì 14 settembre il servizio di trasporto sarà regolare. -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì settembre Ogni giorno sfida il fiume per trovare la figlia morta: «Voglio baciarla ancora» Corriere della Sera