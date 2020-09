Lesbo, i primi migranti entrano nel nuovo campo (Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, - Lesbo, 13 SET - Circa 50 richiedenti asilo si sono installati nel nuovo campo a Lesbo che accoglierà migliaia di senzatetto dopo che un incendio ha distrutto quello di Moria. Sono in molti, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, -, 13 SET - Circa 50 richiedenti asilo si sono installati nelche accoglierà migliaia di senzatetto dopo che un incendio ha distrutto quello di Moria. Sono in molti, ...

(ANSA) - LESBO, 13 SET - Circa 50 richiedenti asilo si sono installati nel nuovo campo a Lesbo che accoglierà migliaia di senzatetto dopo che un incendio ha distrutto quello di Moria. Sono in molti, p ...

