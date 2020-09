Leicester, Castagne esordio con gol: «Questa partita è solo l’inizio» (Di domenica 13 settembre 2020) Il neo acquisto del Leicester, Timothy Castagne, ha raccontato a Sky Sport la propria emozione per il suo esordio con gol Ottimo esordio per Timothy Castagne, ex giocatore dell’Atalanta, con la maglia del Leicester contro il West Bromwich. Il difensore ha infatti segnato di testa il primo dei tre gol realizzati dalla squadra inglese approfittando di un cross di Denis Praet. Ecco la propria soddisfazione espressa ai microfoni di Sky Sport: «Mi trovo bene, conoscevo già alcuni di loro. Finora ho fatto pochissimi allenamenti, dobbiamo lavorare tanto. Speriamo che Questa partita sia solo l’inizio. Mi piace lo stile di gioco di Rodgers, lo conoscevo prima di venire qui: questo è il motivo per cui ho scelto il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Il neo acquisto del, Timothy, ha raccontato a Sky Sport la propria emozione per il suocon gol Ottimoper Timothy, ex giocatore dell’Atalanta, con la maglia delcontro il West Bromwich. Il difensore ha infatti segnato di testa il primo dei tre gol realizzati dalla squadra inglese approfittando di un cross di Denis Praet. Ecco la propria soddisfazione espressa ai microfoni di Sky Sport: «Mi trovo bene, conoscevo già alcuni di loro. Finora ho fatto pochissimi allenamenti, dobbiamo lavorare tanto. Speriamo chesial’inizio. Mi piace lo stile di gioco di Rodgers, lo conoscevo prima di venire qui: questo è il motivo per cui ho scelto il ...

