Belen Rodriguez, lo scatto senza veli manda in tilt il web: ma è polemica (Di domenica 13 settembre 2020) Belen Rodriguez scatena il web con il suo scatto senza veli, ma i commenti non sono tutti positivi e le accuse verso di lei sono davvero pesanti: ecco cosa è successo. Belen Rodriguez (Instagram screenshot)Non finisco le polemiche su Belen, dopo il finto amico che ha utilizzato il suo nome per una truffa da migliaia di euro sull’isola di Capri è il suo ultimo scatto a scatenare le polemica. Sulla cresta del gossip per tutta l’estate a causa dei numerosi flirt che le sono stati attribuiti, la Rodriguez non smette di far discutere. Belen Rodriguez, lo scatto senza veli fa ... Leggi su chenews (Di domenica 13 settembre 2020)scatena il web con il suo, ma i commenti non sono tutti positivi e le accuse verso di lei sono davvero pesanti: ecco cosa è successo.(Instagram screenshot)Non finisco le polemiche su, dopo il finto amico che ha utilizzato il suo nome per una truffa da migliaia di euro sull’isola di Capri è il suo ultimoa scatenare le. Sulla cresta del gossip per tutta l’estate a causa dei numerosi flirt che le sono stati attribuiti, lanon smette di far discutere., lofa ...

