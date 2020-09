Vauro difende ' Brasile' | ' Garantisco personalmente la sincerità del percorso di cambiamento

(Di sabato 12 settembre 2020) Dopo lo scontro in tv nel quale gli ha dato del 'fascista di merda' tra il vignettista e scrittore e il 'coatto' della periferia romana è scoppiata la pace. Si sono visti e ora il '' dei social ...

globalistIT : - infoitinterno : Vauro difende De Benedetti: 'Cav imbroglione? Perché non è una bestemmia' - adrianobusolin : RT @Mirith_: Vauro... Un essere davvero spregevole. - marzia38580873 : RT @Mirith_: Vauro... Un essere davvero spregevole. - PonytaEle : RT @Mirith_: Vauro... Un essere davvero spregevole. -

Ultime Notizie dalla rete : Vauro difende

Globalist.it

Silvio Berlusconi sta meglio, il decorso del contagio da Covid sta procedendo bene stando alle parole del professor Alberto Zangrillo. L'Italia ha tirato un sospiro di sollievo dopo la preoccupazione ...La toppa è peggio del buco. Il vignettista Vauro infatti si è avventurato in una poco opportuna "difesa" di De Benedetti per le parole dell'Ingegnere sul Cavaliere. Per capire meglio le parole del vig ...