Un altro incidente in A4: tir fuori strada (Di sabato 12 settembre 2020) incidente fra tir in A4, sacchi di cemento sulla strada: l'intervento dei vigili del fuoco - VIDEO 11 settembre 2020 Un incidente si è verificato verso le 3 della notte scorsa lungo l'autostrada A4, ... Leggi su veneziatoday (Di sabato 12 settembre 2020)fra tir in A4, sacchi di cemento sulla: l'intervento dei vigili del fuoco - VIDEO 11 settembre 2020 Unsi è verificato verso le 3 della notte scorsa lungo l'autoA4, ...

MSF_ITALIA : 'Passerà. Siamo sopravvissuti alla guerra, supereremo anche questo. Noi non rinunceremo alla vita' Le voci di… - emsiae : Mia mamma ha avuto un piccolo incidente con l’auto. (Tranquilli non si è fatta niente e il danno è minimo). Il punt… - sonietta881 : @LorenzoTonion @lucabattanta @IlPrimatoN Allora per colpire intendo : esco e faccio un incidete io dico succede, es… - LatinaBiz : Giuseppe Testa Altro incidente mortale sullre stade del'Sud Pontino: la vittima è Giuseppe Testa, di 49 anni. L'in… - DatodiPaola : @bercri72 Se aveva paura già da prima dell' incidente... e se l' avessero presa di mira degli sconosciuti da un mom… -

Ultime Notizie dalla rete : altro incidente Un altro incidente in A4: tir fuori strada VeneziaToday La notte insonne di Casalbeltrame: “Carlo e Veronica non ci sono più, siamo senza parole”

CASALBELTRAME. Un paese ammutolito dal dolore e dalla costernazione: la morte dei fratelli Carlo e Veronica Di Bernardo di 18 e 16 anni, è stata accolta con incredulità dai residenti di Casalbeltrame.

Esplosione in un appartamento a Milano: otto feriti. Si ipotizza una fuga di gas

AGI - Una forte esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, si è verificata questa mattina tra le 6 e le 7 in piazzale Libia, nella parte Sud di Milano. Il boato si è sentito a oltre un chil ...

CASALBELTRAME. Un paese ammutolito dal dolore e dalla costernazione: la morte dei fratelli Carlo e Veronica Di Bernardo di 18 e 16 anni, è stata accolta con incredulità dai residenti di Casalbeltrame.AGI - Una forte esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, si è verificata questa mattina tra le 6 e le 7 in piazzale Libia, nella parte Sud di Milano. Il boato si è sentito a oltre un chil ...