Traffico Roma del 12-09-2020 ore 17:30 (Di sabato 12 settembre 2020) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione tornato regolare il Traffico sul Grande Raccordo Anulare dopo le code causate da un incidente in carreggiata interna Tiburtina e rustica scorrevole la circolazione anche sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est da questa mattina a Torpignattara per urgenti lavori alla rete idrica ricordiamo chiusa Piazza della Marranella in prossimità di via Casilina l’intervento in corso sta comportando il divieto di transito su diverse strade limitrofe e la sospensione della linea ferroviaria Termini Centocelle mentre le linee bus e 105 409 continuano il proprio servizio su un percorso alternativo nel pomeriggio è in corso la manifestazione podistica Roma riparte diverse le chiusure al Traffico che già dalle 15 ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 settembre 2020) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione tornato regolare ilsul Grande Raccordo Anulare dopo le code causate da un incidente in carreggiata interna Tiburtina e rustica scorrevole la circolazione anche sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est da questa mattina a Torpignattara per urgenti lavori alla rete idrica ricordiamo chiusa Piazza della Marranella in prossimità di via Casilina l’intervento in corso sta comportando il divieto di transito su diverse strade limitrofe e la sospensione della linea ferroviaria Termini Centocelle mentre le linee bus e 105 409 continuano il proprio servizio su un percorso alternativo nel pomeriggio è in corso la manifestazione podisticariparte diverse le chiusure alche già dalle 15 ...

