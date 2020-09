Referendum, Giorgetti vota contro la linea del partito. Salvini: "La Lega non è una caserma per fortuna" (Di sabato 12 settembre 2020) Matteo Salvini non si scompone per il dichiarato no di Giancarlo Giorgetti al Referendum per il taglio dei parlamentari. L’eminenza grigia del Carroccio ci ha ripensato rispetto al voto espresso alla Camera a ottobre e ha detto a chiare lettere che lui al Referendum confermativo voterà No, voterà contro il taglio dei parlamentari. In contrapposizione con la linea Salvini, con la linea del partito. Referendum, Giorgetti (Lega): Voterò no al taglio dei parlamentari" Referendum, Giorgetti (Lega): "Voterò no al taglio dei parlamentari" Il segretario, oggi a ... Leggi su blogo (Di sabato 12 settembre 2020) Matteonon si scompone per il dichiarato no di Giancarloalper il taglio dei parlamentari. L’eminenza grigia del Carroccio ci ha ripensato rispetto al voto espresso alla Camera a ottobre e ha detto a chiare lettere che lui alconfermativo voterà No, voteràil taglio dei parlamentari. In contrapposizione con la, con ladel): Voterò no al taglio dei parlamentari"): "Voterò no al taglio dei parlamentari" Il segretario, oggi a ...

Giorgiolaporta : Il No triplica i consensi in un mese e ora c’è una distanza dal si tra i 5 e i 10 punti. Cosa avverrà dopo che… - Rinaldi_euro : Referendum, Giorgetti (Lega) si schiera per il no: «Taglio parlamentari improponibile» - - Giorgiolaporta : Domenica 20 torno in Italia per votare NO al #referendum sul #TagliodeiParlamentari. Adesso che #Giorgetti della… - PaolaSacchi3 : Perché il #No di Giorgetti, Bagnai, Borghi, Centinaio è invece utile a Salvini, a una Lega piena di elettori per un… - ALisimberti : RT @StartMagNews: Salvini ha lasciato libertà di voto pur ribadendo che voterà Sì. Ma durante la campagna per le Regionali risulta che del… -