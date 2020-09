Medico va a lavorare con 38,5 di febbre. Positivo al Covid, contagiati 4 operatori (Di sabato 12 settembre 2020) ... oggi il dettaglio della febbre che sarebbe stata abbondantemente fuori dai limiti ammessi è riportato dal quotidiano La Stampa. Si tratta di un Medico in servizio nel reparto di Ginecologia e ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) ... oggi il dettaglio dellache sarebbe stata abbondantemente fuori dai limiti ammessi è riportato dal quotidiano La Stampa. Si tratta di unin servizio nel reparto di Ginecologia e ...

