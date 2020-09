La festa Covid in Regione Lazio c'è stata eccome (Di sabato 12 settembre 2020) Contrordine compagni. I sindacati avevano ragione, Il Tempo pure, e dopo la festicciola in Regione per salutare l'addio in direzione Mef del capo della direzione Centrale Acquisti Salvatore Gueci, negli uffici regionali del Lazio si rientrerà il primo ottobre e non più il 15 settembre. Il rinfresco finito con tanto di positività al Covid non era un'invenzione giornalistica né sindacale – Csa, Direr e Cida – ma semplicemente quel che è accaduto nell'ente guidato da Nicola Zingaretti. I suoi assessori e dirigenti, tra personale e sanità – a partire dal combattente Alessio D'Amato che da qualche tempo non ne imbrocca una in felice compagnia del segretario generale Andrea Tardiola – si erano dimenticati di informare i sindacati di quanto accaduto a fine ... Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) Contrordine compagni. I sindacati avevano ragione, Il Tempo pure, e dopo la festicciola inper salutare l'addio in direzione Mef del capo della direzione Centrale Acquisti Salvatore Gueci, negli uffici regionali delsi rientrerà il primo ottobre e non più il 15 settembre. Il rinfresco finito con tanto di positività alnon era un'invenzione giornalistica né sindacale – Csa, Direr e Cida – ma semplicemente quel che; accaduto nell'ente guidato da Nicola Zingaretti. I suoi assessori e dirigenti, tra personale e sanità – a partire dal combattente Alessio D'Amato che da qualche tempo non ne imbrocca una in felice compagnia del segretario generale Andrea Tardiola – si erano dimenticati di informare i sindacati di quanto accaduto a fine ...

ricpuglisi : Allora ho sentito bene: alla festa del @fattoquotidiano il presidente @GiuseppeConteIT parla di 135mila morti per… - fattoquotidiano : L'ESTATE DI SILVIO 'A Ferragosto c’è stata una festa a Villa Certosa con molti invitati”. E se diverse fonti lo con… - Nadia_02101968 : RT @Storace: #RegioneLazio: dopo la festicciola con #Covid spostato al primo ottobre il rientro dei dipendenti in sede - da640 : RT @Storace: #RegioneLazio: dopo la festicciola con #Covid spostato al primo ottobre il rientro dei dipendenti in sede - nmingardi : RT @Storace: #RegioneLazio: dopo la festicciola con #Covid spostato al primo ottobre il rientro dei dipendenti in sede -

Ultime Notizie dalla rete : festa Covid La festa Covid in Regione c'è stata eccome Il Tempo Covid, a Roma il caso peruviani: contagi alle feste nei bar, in tre giorni 70 malati

A fine agosto (il 26) una parrucchiera peruviana ha organizzato la sua festa di compleanno all'Energia do Brasil ... passaparola continuo in uno spagnolo misto a italiano: «Tampone covid 19 gratuito a ...

Il pressing del Pd sul Mes insospettisce i Cinque Stelle

E' bastato che il presidente del Consiglio lasciasse intravedere uno spiraglio a provocare nuove fibrillazioni nella maggioranza sul ricorso al Mes. Non una apertura, come sottolineato da fonti di gov ...

A fine agosto (il 26) una parrucchiera peruviana ha organizzato la sua festa di compleanno all'Energia do Brasil ... passaparola continuo in uno spagnolo misto a italiano: «Tampone covid 19 gratuito a ...E' bastato che il presidente del Consiglio lasciasse intravedere uno spiraglio a provocare nuove fibrillazioni nella maggioranza sul ricorso al Mes. Non una apertura, come sottolineato da fonti di gov ...