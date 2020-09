Inchiesta sui fondi della Lega, spunta una fiduciaria panamense in Svizzera (Di sabato 12 settembre 2020) Nell’Inchiesta sui fondi della Lega Legata al caso Lombardia Film Commission spunta una fiduciaria panamense con sede in Svizzera. Nuova possibile svolta nell’indagine sulla compravendita dell’immobile per la Lombardia Film Commission Legata ai fondi della Lega che vede indagati tre commercialisti vicini al partito che attualmente si trovano ai domiciliari. Nel corso delle indagini, le attenzioni degli inquirenti si sono concentrate su una fiduciaria panamense con sede in Svizzera. fondi della Lega, indagine sul caso LFC: ... Leggi su newsmondo (Di sabato 12 settembre 2020) Nell’suita al caso Lombardia Film Commissionunacon sede in. Nuova possibile svolta nell’indagine sulla compravendita dell’immobile per la Lombardia Film Commissionta aiche vede indagati tre commercialisti vicini al partito che attualmente si trovano ai domiciliari. Nel corso delle indagini, le attenzioni degli inquirenti si sono concentrate su unacon sede in, indagine sul caso LFC: ...

repubblica : Inchiesta sui fondi della Lega: spunta fiduciaria panamense in Svizzera - Agenzia_Ansa : Inchiesta sui fondi della #Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera. Sulla società sarebbero finiti parte dei… - NicolaPorro : Inchiesta sui 3?? commercialisti vicini alla #Lega. Più che assalto al partito sembra assalto a #Salvini.… - Dario_VdA : RT @Agenzia_Ansa: Inchiesta sui fondi della #Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera. Sulla società sarebbero finiti parte dei soldi… - peppesignore : RT @Area51cinqueuno: #salvini Inchiesta sui fondi della Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera Salvini e il contabile, quella cena… -