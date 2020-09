Grande paura a Milano: esplosione in un palazzo, è una fuga di gas. 7 feriti (Di sabato 12 settembre 2020) Intorno alle 7 di questa mattina si è sentito un fortissimo boato. Si è svegliata così Milano, con un'esplosione avvenuta in un appartamento al piano terra di un palazzo di Piazzale Libia. Coinvolti e ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 12 settembre 2020) Intorno alle 7 di questa mattina si è sentito un fortissimo boato. Si è svegliata così, con un'avvenuta in un appartamento al piano terra di undi Piazzale Libia. Coinvolti e ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande paura Il Mattino: De Laurentis, la grande paura congela il mercato Salernonotizie.it Massimo Giletti e Non è l'Arena, il retroscena sull'addio alla Rai: "Un altro dirigente mi disse: così la tua carriera è finita"

"Sono stato costretto a cambiare". Massimo Giletti, intervistato da La Stampa, è tornato sul doloroso passato dalla Rai a La7. Un successo personale maturato in un contesto difficilissimo. "In questo ...

Il rapper e le luci dello show: «Così vinco il buio della mente»

I l buio. Nicolò lo conosce bene. Ci è sprofondato da quando aveva 10 anni: paura, ossessioni, sofferenza, male di vivere. Giornate popolate di fantasmi, angoscia e quel senso di inadeguatezza che lo ...

