F2 GP Toscana 2020 Gara 1, Mazepin vince una gara pazza (Di sabato 12 settembre 2020) gara 1 di F2 nel GP della Toscana 2020 è incredibile: vince Mazepin una gara pazzesca, seguito da un grande Ghiotto. Chiude il podio Deletraz. F2 GP Toscana 2020 gara 1 – Partenza e prima parte di gara Dalla pole position troviamo Lundgaard, seguito da Ticktum, Ilott e Armstrong. Settima posizione per Ghiotto con Shwartzman ottavo, mentre Mick Schumacher è solo 15esimo. Nei giri pre-gara Lundgaard quasi colpisce Shwartzman in pit lane per cui rischia un unsafe release che rischierebbe di rovinare la sua gara. Partenza regolare senza contatti con Ilott che fa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 settembre 2020)1 di F2 nel GP dellaè incredibile:unapazzesca, seguito da un grande Ghiotto. Chiude il podio Deletraz. F2 GP1 – Partenza e prima parte diDalla pole position troviamo Lundgaard, seguito da Ticktum, Ilott e Armstrong. Settima posizione per Ghiotto con Shwartzman ottavo, mentre Mick Schumacher è solo 15esimo. Nei giri pre-Lundgaard quasi colpisce Shwartzman in pit lane per cui rischia un unsafe release che rischierebbe di rovinare la sua. Partenza regolare senza contatti con Ilott che fa ...

repubblica : Firenze, Renzi in una Leopolda speciale: 'La Toscana non prende lezione da Salvini' - Open_gol : La candidata Ceccardi sostiene un infondato passato criminale della donna che ha aggredito Salvini - ItaliaViva : .@matteorenzi dalla Leopolda: 'Nessuna lezione da Salvini, ma diamoci una mossa' - infoitsport : VIDEO F1, GP Toscana 2020: gli highlights delle qualifiche del Mugello - P300it : F1 | GP Toscana 2020, Qualifiche, Ocon: “Peccato per il mio errore. Potevamo fare bene” ? di Gianluca Zippo ??… -