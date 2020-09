F1 GP Toscana: Pole position per Hamilton il più veloce, quinto Leclerc, quattordicesimo Vettel (Di sabato 12 settembre 2020) Il sei volte campione del mondo ha girato in 1'15"309, precedendo di 13 millesimi Bottas. A seguire le due Red Bull di Verstappen e Albon. quinto Ricciardo (Renault) Leggi su firenzepost (Di sabato 12 settembre 2020) Il sei volte campione del mondo ha girato in 1'15"309, precedendo di 13 millesimi Bottas. A seguire le due Red Bull di Verstappen e Albon.Ricciardo (Renault)

